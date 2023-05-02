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Заика Сидор Онисимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заика
Имя
Сидор
Отчество
Онисимович
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 137
Источник
Скан
Оригинальная запись
4774. ЗАИКА СИДОР ОНИСИМОВИЧ, 38 л., Благовещенск. у., Ерковецк. в., д. Черкасовки. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76, 184 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 19 июля 923.

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