Геннинг Петр Кришев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Геннинг
- Имя
- Петр
- Отчество
- Кришев
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37061. ГЕННИНГЪ, ПЕТРЪ КРИШЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тальсен. у., Азупенск. в., 43 л.; — Либавск. О. С., 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 13 Янв. 909. | 904 2097 1655 У. | 96 66195 169 М. | 902 11700 1655 У. | 92 30274 170 М. | 98 48585 169 М. | 91 105398 170 М.
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