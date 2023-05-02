Шарагин Николай Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарагин Николай Ионович

Шарагин Николай Ионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарагин
Имя
Николай
Отчество
Ионович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
12587. ШАРАГИН НИКОЛАЙ ИОНОВИЧ, 19 л., Пудожск. у., Коловск. в., д. Кулгалы. Н. С. г. Кронштадта. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 30/ІХ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close