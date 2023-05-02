Ниразнюи Тарас Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ниразнюи
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8452. Ниразнюи Тарас Афанасьев., 38 л., Омск. окр., Павлов адск. р., с. Белоусовки. Н. С. 9 уч. Омск. окр. Ст. 180 п. "в" (ст. р.), с. л. 1 г. 15 янв. 927.
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