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Литовка Кондратий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Литовка
Имя
Кондратий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
48309. ЛИТОВКА, КОНДРАТІЙ МИХАЙловъ. Каз. х. х. Пологовъ, Кустоловск. в., Кобелякск. у., 28 л.; — Полтавск. О. С., 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 16 Мая 905.

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