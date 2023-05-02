Литовка Кондратий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Литовка
- Имя
- Кондратий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48309. ЛИТОВКА, КОНДРАТІЙ МИХАЙловъ. Каз. х. х. Пологовъ, Кустоловск. в., Кобелякск. у., 28 л.; — Полтавск. О. С., 170¹ М., тюр. 7 м. Исп. 16 Мая 905.
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