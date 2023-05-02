Жигалов Алексей Потапов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жигалов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Потапов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46747. ЖИГАЛОВЪ, АЛЕКСѢЙ ПОТАповъ. К. Саратов. у., Нееловск. в., д. Озерокъ, 19 л., рд. въ г. Саратовѣ; — 3. Н. 9 уч. Балашовск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 4 Іюня 905.
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