Бурмакин Виссарион Вениаминович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурмакин
- Имя
- Виссарион
- Отчество
- Вениаминович
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1960. БУРМАКИН ВИССАРИОН ВЕНИАМИНОВИЧ, 37 л., Канск. у., Тащеевск. в. и с. Забайкальск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 нояб. 923.
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