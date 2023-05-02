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Калюк Павел Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калюк
Имя
Павел
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4228. КАЛЮК ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, 20 л., Пол ташек. г., Пирятинск. у., Кантакувовск. в., д. Моисеевки. Н. С. по делам о еамог. г. Ленинграда, Ст. 140, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 11/ІХ—24.

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