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Кулев Андрей Ионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулев
Имя
Андрей
Отчество
Ионович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7510. КУЛЕВ АНДРЕЙ ИОНОВИЧ, 24 д., Устюженск. у., Никифоровск. в., д. Дубровы. Н. С. 1 уч. Устюженск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. Исп. 14 дек. 923.

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