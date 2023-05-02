Украина Аникий Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Украина
- Имя
- Аникий
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140300. УКРАИНА, АНИКІЙ МИТРОФАНОВЪ (онъ же Григоренко). К. Кобелякск. у., в. и м. Орлика, 21 г.; — Полтав. О. С. 7 Сент. 909, 16, 169, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 2 Окт. 909.
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