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Украина Аникий Митрофанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Украина
Имя
Аникий
Отчество
Митрофанов
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
Источник
Скан
Оригинальная запись
140300. УКРАИНА, АНИКІЙ МИТРОФАНОВЪ (онъ же Григоренко). К. Кобелякск. у., в. и м. Орлика, 21 г.; — Полтав. О. С. 7 Сент. 909, 16, 169, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 1 г. Исп. 2 Окт. 909.

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