Смирнов Федор Кириллович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Кириллович
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7842. СМИРНОВ, ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ, 24 л.. Гр. Козельск. у., Бетовск. в., с. Дубенки; — Р. В. Т. Екатерининск. ж. д. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 22 авг. 921.
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