Рябухин Константин Аверьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рябухин
- Имя
- Константин
- Отчество
- Аверьянов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50207. РЯБУХИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Аверьяновъ. К. Грязовецк. у., Ростиловск. в., с. Рождества, 30 л., рд. въ г. СПБ.; — Весьегон. Г. С. (въ 3 р.), 1 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Мая 905
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