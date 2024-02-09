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Рябухин Константин Аверьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рябухин
Имя
Константин
Отчество
Аверьянов
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
50207. РЯБУХИНЪ, КОНСТАНТИНЪ Аверьяновъ. К. Грязовецк. у., Ростиловск. в., с. Рождества, 30 л., рд. въ г. СПБ.; — Весьегон. Г. С. (въ 3 р.), 1 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Мая 905

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