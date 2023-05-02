Сабуров Никита Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сабуров
- Имя
- Никита
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9689. САБУРОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Воскресенск. у., Лучинск. в., д. Брыково. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон, силу 14 янв. 924.
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