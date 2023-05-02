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Сабуров Никита Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сабуров
Имя
Никита
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
9689. САБУРОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ, 35 л., Воскресенск. у., Лучинск. в., д. Брыково. Московск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 1½ г. Приг. вступил в закон, силу 14 янв. 924.

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