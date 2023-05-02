Галецкий Ефим Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Галецкий
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101601. ГАЛЕЦКІЙ, ЕФИМЪ ПАВЛОВЪ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Сквиры, рд. въ с. Голубятинѣ, Наволочск. в., Сквирск. у.; — Кіевск. О. С., 24 Мая 911, 169 и 5 п. 170 М., 152 и 1654 У., по слож. съ неотбытой частью наказ. (доср. освоб.) по приг. Кіевск. Воен. О. С. отъ 19 Дек. 908 г. и неотбыт. наказ. по приг. полк. С. 203 пѣх. Ободян. полка отъ 3 Апр. 908 г. (арест. отд. 4 г., 5 м. и 23 дня), арест. отд. 1½ г. и 3 дня. Исп. 23 Іюня 911.
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