Тюлькин Павел Ивойлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тюлькин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Ивойлов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 476
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12404. ТЮЛЬКИНЪ, ПАВЕЛЪ ИВОЙловъ, 24 л. К. Осинск. у., Рябковск. в., д. Шишовки; — З. Н. 6 уч. Осинск. у., 30 Апр. 910, 141, 169, 2 и 5 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг. сего З. Н. отъ 22 Сент. 909 г. (169 М., тюр. 9 м.), тюр. 1½ г. Исп. 8 Мая 910.
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