Латышев Василий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Латышев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1849. ЛАТЫШЕВ, ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 43 л. Гр. Пермск. у., Косьинск. в., с. Косьинские Прииски;—Н. С. 8 уч. Пермск. у. Хищение, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 2 окт. 922.
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