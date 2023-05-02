Гирич Иосиф Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гирич
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 172
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4784. Гиричъ, Іосифъ Акимовъ. Мщ. г. Каинска, 42 л., рд. въ г. Винницѣ; — М. С. 2 уч. Бердичев. окр., 169, 3 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 5 Дек. 908. | 908 2449 170 М. | 96 83757 1659¹ У. | 904 12650 177 М. І 90 19302 170 М. | 902 108114 1642 У.
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