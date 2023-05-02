Мотылев Онисим Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мотылев
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 403
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24179. МОТЫЛЕВЪ, Онисимъ Ѳедоровъ. Безср.-отп. ряд. изъ кр. (полевой), 28 л.; род. Михайлов. у., въ с. Сливковѣ, прип. того же у., Токаревск. в., въ с. Красильникахъ; приг. М. С. 1 уч. Михайлов. окр., за участ. въ кражѣ, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 27 Янв. 1887 г.
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