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Иванов Петр Нилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Петр
Отчество
Нилович
Дата исполнения приговора
14 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
5127. ИВАНОВ ПЕТР НИЛОВИЧ, 27 л., Лужск. у., Передольск. в., д. Надевицы. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 2 ч. 114, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 14 янв. 924.

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