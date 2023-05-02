Медведьеова Анисья Пимахова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведьеова
- Имя
- Анисья
- Отчество
- Пимахова
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 312
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39003. МЕДВѢДЬЕОВА, АНИСЬЯПИМАХОВА (Пименова) (она же Медвѣдская и Медвѣдкова), 24 л. К. Чериков. у., Мхиничск. в., д. Старой-Буды; — 3. П. 5 уч. Чериковск. у., 23 Іюня 910,172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 17 Февр. 911. | 909 27191 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 27195.
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