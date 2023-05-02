Волощенко Антон Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волощенко
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1163. Волощенко Антон Михайлович, 23 л., Томск. г., Мариинск. у., Томаровск. в., с. Ново.-Николаевского. В. Т. 19 Приморск. стр. корп. Ст. ст. 1 и 2 ч. ч. 106, 1 ч. 113, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 24/ІХ—26.
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