Бабушкин Борис Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабушкин
- Имя
- Борис
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 521. БАБУШКИН, БОРИС СТЕПАНОВИЧ, 20 л. Гр. Смоленск. у., Катыньск. в., д. Сметанино;—Р. В. Т. Александровск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 3 г. Исп. 26 июля 921.
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