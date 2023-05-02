Семенов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Тимофей Иванович

Семенов Тимофей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семенов
Имя
Тимофей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8922. СЕМЕНОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, 46 л., Курганск. у., Кривинск. в., д. Забочной. Н. С. 4 уч. Курганск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. Исп. 18 июня 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close