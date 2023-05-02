Мазуров Порфирий Логгинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазуров
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Логгинович
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6318. Мазуров Порфирий Логгинович, 29 л., Гомельск. г., Речицк. у., Холчевск. в., д. Волкошанки. Гомельск. Г. С. Ст. ст. 16, 105, 1 ч. 113, 197, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/Х—26.
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