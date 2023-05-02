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Мазуров Порфирий Логгинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазуров
Имя
Порфирий
Отчество
Логгинович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
6318. Мазуров Порфирий Логгинович, 29 л., Гомельск. г., Речицк. у., Холчевск. в., д. Волкошанки. Гомельск. Г. С. Ст. ст. 16, 105, 1 ч. 113, 197, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/Х—26.

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