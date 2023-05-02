Ситек Каролина Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ситек
- Имя
- Каролина
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 542
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26724. СИТЕКЪ, Каролина Войцѣхова. Кр., 37 л.; род. и жила въ г. Ченстоховѣ; приг. М. С. г. Ченстохова (во 2 р.), по 6 п. 13, 169, 2 и 8 п. 170 и 3 п. 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. и 2 нед. Исп. 19 Мая 1885 г.
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