Валдман Дав Вилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валдман
- Имя
- Дав
- Отчество
- Вилев
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1763. ВАЛДМАНЪ, ДАВЪ ВИЛЕВЪ, 48 л. К. Доблен. у., Шведгофск. в.; — Митавск. О. С., 25 Окт. 910, 152¹, 1 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 2 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 18 Дек. 910. | 909 130634 170 М. 6 Сент. 907 г. М. С. 2 уч. Митаво-Бауск. окр., 169 ., М., тюр. 3 м.
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