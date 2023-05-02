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Быков Иван Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Быков
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1315. БЫКОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, 46 л., Елецк. у., Ламск. в., с. Воронеп. Орловск. Губсуд. Ст. ст. 92, 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 окт. 923.

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