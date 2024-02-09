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Ермоленко Кузьма Ефимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермоленко
Имя
Кузьма
Отчество
Ефимов
Дата исполнения приговора
01 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
64729. Ермоленко, Кузьма Ефимовъ. К. Лебедин. у., Марковск. в., с. Луцыковки, 40 л.; — З. Н. 4 уч. Лебедин. у., 2 п. 178 М., тюр. 1½ м., Лебедян. У. С. уменш. срокъ до 2 н. Исп. 1 Авг. 907.

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