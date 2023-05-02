Вовченко Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вовченко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130909. вовченко, гавріилъ андреевъ. К. Херсонск. у., Бѣлозерск. в., д. Ново-Кирилловки, 37 л.; — Херсонск. О. С. 4 Марта 909, 134, 135, 152 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 24 Нояб. 908 г. (170 М.—тюр. 6 м.), арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 8 Окт. 909. | 908 15960 170¹ М.
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