Лядов Степан Миронович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лядов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Миронович
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6992. ЛЯДОВ СТЕПАН МИРОНОВИЧ, 52 л. Пермск. у., Мотовилихинск. в., д. Бобки Уральск. Облсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 142, 197, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 27 авг. 924.
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