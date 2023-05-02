Дюрнбаум Леонид Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дюрнбаум
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132329. ДЮРНБАУМЪ, ЛЕОНИДЪ ІОСИФОВЪ. Сн. агронома, 23 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Яузск. уч. г. Москвы 17 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Сент. 909. | 908 58658 172 М.
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