Козлов Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4553. КОЗЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 24 л., г. Одессы. В. Т. Чернофл. Ст. 1 ч. 10, П. В. П., лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 12/Ѵ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.