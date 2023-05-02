Колташов Кирилл Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колташов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5024. КОЛТАШОВ, КИРИЛЛ ГАВРИЛОВИЧ, 28 л. Гр. Карчинск. у., Локтинск. в.; — Н. С. 2 уч. Калачинск. у. Произв. самог., пр. р. 1 г. Исп. 6 апр. 920.
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