Кольцов Яков Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кольцов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24979. КОЛЬЦОВ, ЯКОВ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 42 л. Гр. Вышневолоцк. у., Раевск. в., д. Николаевской; — Н. С. 5 уч. г. Пензы. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 13 янв. 920. | 919 3830 Кража. | 913 4549 172 М.
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