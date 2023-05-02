Хайруллин Найбулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хайруллин
- Имя
- Найбулла
- Дата исполнения приговора
- 19 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20148. ХАЙРУЛЛИН, НАЙБУЛЛА, 32 л. Гр. Чистопольск. у., Каргалинск. в., д. Азеевой; — Р. Т. г. Перми. Спекуляц., пр. р. 1 г. Осужд. 19 июня 920.
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