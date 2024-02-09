Аристов Никанор Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аристов
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44939. АРИСТОВЪ, НИКАНОРЪ МАКСИмовъ. Зап. унт.-оф. изъ к. Епифан. у., Гранковск. в., д. Самочевки, 32 л.; — Тульск. О. С. (во 2 р.), 1 и 10 п. 129, 152 и 1651 У. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг. Москов. О. С. отъ 12 Февр. 905 г., арест. отд. 2 г. Исп. 27 Мая 905. | 904 84317 169 М.
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