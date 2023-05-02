Мастеренков Семен Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мастеренков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6815. МАСТЕРЕНКОВ СЕМЕН ПРОКОФЬЕВИЧ, 38 л., Бежицк. у., Грибовск. в, д. Новинки. Брянск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 13/Х—23.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.