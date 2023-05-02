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Иванов Алексей Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Алексей
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
15 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3707. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 35 л., б. Екатеринбургск. г., Камышловск. у., Черемховск. в. Н. С. 10 уч. Камышловск. у. Ст. 114, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 15/Ѵ—24. 

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