Шарипов Агалям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Агалям

Шарипов Агалям

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарипов
Имя
Агалям
Дата исполнения приговора
10 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
13566. Шарипов Агалям, 25 л., Башкирск АССР, Бирск. к., Аскинск. в., д. Ибанай. Н. С. уч. Семипалатинск. С. О. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 10 мая 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.