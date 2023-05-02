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Бельский Герасим Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бельский
Имя
Герасим
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
02 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
550. Бельский Герасим Никитич, 50 л., Тульск. г., Ефремовск. р., с. Новокрасивого. Н. С. Ефремовск. р. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 2/І—26.

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