Тупицын Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Иван Максимович

Тупицын Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тупицын
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
03 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12177.    ТУПИЦЫН ИВАН МАКСИМОВИЧ, 25 л., б. Екатеринбургск. окр., Полевск. р., с. Полдневского. Н. С. 20 уч. б. Екатеринбургск. окр. Ст. 169, лиш. св. 1½ Г. П. В. 3. с 3/ѴІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close