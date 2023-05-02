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Кулинич Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулинич
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
20 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7559. КУЛИНИЧ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Кременчугск. у., Кохновск. в., с. Песчанки. В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «е», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 20 марта 923.

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