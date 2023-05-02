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Добржанский Даниил Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Добржанский
Имя
Даниил
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
11 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
Источник
Скан
Оригинальная запись
46519. ДОБРЖАНСКІЙ, ДАНІИЛЪ ГРИгорьевъ (онъ же Добрянскій). К. Балтск. у., Трояновск. в., 51 г.; — К.-Подольск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135, 119 и 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Мая 905. | 99 73118 170 М. | 91 106182 169 М. | 98 13803 170 М.

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