Ковязин Макарий Евсеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ковязин
- Имя
- Макарий
- Отчество
- Евсеевич
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6110. КОВЯЗИН МАКАРИЙ ЕВСЕЕВИЧ, 28 л., Орловск. у., Верхораменск. в. и с., Вятск. Губсуд, Ст. ст. 105, 114 ч. 2, 117, 205, лиш. св. 5 л. 1 м. 7 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 июня 923.
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