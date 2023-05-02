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Ковязин Макарий Евсеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковязин
Имя
Макарий
Отчество
Евсеевич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6110. КОВЯЗИН МАКАРИЙ ЕВСЕЕВИЧ, 28 л., Орловск. у., Верхораменск. в. и с., Вятск. Губсуд, Ст. ст. 105, 114 ч. 2, 117, 205, лиш. св. 5 л. 1 м. 7 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 27 июня 923.

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