Чун-Дю-Фан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чун-Дю-Фан
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36738. ЧУН-ДЮ-ФАНЪ (онъ же Гуо-дю-фанъ и Чуо-дю-фанъ). Кит.-подд., 30 л., рд. въ Китаѣ; — Владивостск. О. С. (во 2 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 309 У. и Выс. маниф. 904 г., каторж. раб. 4 м., по отб. наказ., по приг., напеч. въ 904 г. №71983. Исп. 21 Февр. 905. | 904 71935 263 и 294 У.
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