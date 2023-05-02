Владимиров Григорий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Владимиров
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1100. Владимиров Григорий Иванович, 35 л., Акмолинск. г., Кокчетавск. у., Ново-Никольск. в. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», 188, 189, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 9/ХІІ—26.
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