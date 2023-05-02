Лапеко Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапеко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7884. ЛАПЕКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 49 л., Себежск. у., Освейск. в., д. Буды. Н. С. 6 уч. Себежск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 6 нояб. 923.
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