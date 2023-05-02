Пелевин Алексей Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пелевин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27537. ПЕЛЕВИН, АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 л. Гр. Грязовецк. у., Панфиловск. в., д. Пищалино; — Н. С. 2 уч. Грязовецк. у. Нанес. ран, лиш. св. 6 м. Исп. 3 июня 920.
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