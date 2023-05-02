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Марютин Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Марютин
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8820. МАРЮТИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 21 г., Вологодск. у., Высоковск. в., д. Василево. Н. С. 3 уч. Вологодск. у. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 5 л. Исп. 10 июля 923.

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