Бржещ Иван Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бржещ
- Имя
- Иван
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130318. бРЖЕЩЪ, ИВАНЪ СТАНИСЛАВОВЪ. К. Мѣховск. у., гм. и д. Рацлавице, 28 л.; — Кѣлецк. О. С. 17 Іюля 909. 4 п. 134, 135, 3 ч. 1655 и 3 п. 1659¹ У., арест. отд. 1 г. Исп. 25 Сент. 909.
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